Ксения Бородина объяснила отказ от съемок в постельных сценах

Телеведущая и блогерша Ксения Бородина заявила, что не стала бы сниматься в постельных сценах. Слова знаменитости приводит Woman.ru.

27 июля Ксения Бородина посетила премьеру фильма «За любовь», где вместе с дочерью Теоной сыграла главные роли. Телеведущая во время разговора с журналистами рассказала, что перед съемками поинтересовалась мнением супруга Николая Сердюкова. Блогерша подчеркнула, что муж поддержал ее решение. Однако, как отметила звезда, Сердюков уточнил, будут ли постельные сцены в ленте.

«Если бы были постельные сцены, я бы вынуждена была отказаться. Я просто не смогла бы. Чисто физиологически мне было бы тяжело», — призналась блогерша.

Бородина и Сердюков познакомились в июне 2024 года на съемках проекта «Последний герой». Спустя год после начала романа пара сыграла свадьбу. Сначала знаменитости расписались в загсе в кругу самых близких, а затем устроили масштабное торжество.

Несмотря на то, что телеведущая неоднократно заявляла о любви к мужу, многие поклонники критикуют блогера и называют альфонсом. Пользователи указывают на низкие заработки Сердюкова и предрекают скорый развод. Впрочем, Бородина старается игнорировать хейтеров. В июне супруги отметили первую годовщину свадьбы.