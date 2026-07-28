Том Холланд сожалеет о своей невоздержанности

Недавно журналистка медиа Complex пообщалась с Томом Холландом на тему того, что актёр часто что-то спойлерил фанатам фильмов Marvel. Вспомнился и случай с «Мстителями: Война бесконечности».

Холланд рассказал, что жалеет о дне, когда проспойлерил картину. В мае 2018 года в голливудский кинотеатр ArcLight Cinemas на сцене был Холланд и Бенедикт Камбербэтч. Тогда исполнитель роли Паука воскликнул: «Я ещё жив!» и вызвал у людей в зале много вопросов. В этот же момент Кевин Файги дал Холланду знать, что люди ещё не посмотрели картину, а только собираются.

Тому до сих пор стыдно за тот поступок, но он надеется, что подобного больше не повторится. Спасибо актёру за то, что не раскрыл важные детали «Человека-паука: Новый день». Пока что.