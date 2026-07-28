Путин поздравил с юбилеем Наталию Белохвостикову

Президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису народную артистку России Наталию Белохвостикову, отметив ее творческий путь и самобытные актерские работы.

"Вы по праву принадлежите к выдающейся плеяде мастеров, вписавших яркие страницы в летопись отечественного киноискусства. Ваш творческий путь, отмеченный талантливыми, самобытными актерскими работами, достоин глубокого признания", - говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

Путин пожелал Белохвостиковой доброго здоровья и всего наилучшего.

Наталия Белохвостикова родилась 28 июля 1951 года в Москве. Российская актриса, народная артистка РСФСР (1984). Снималась, в частности, в фильмах "Стакан воды", "Принцесса цирка", "Законный брак", "Берег". Лауреат Государственной премии СССР (1971, 1985), самая молодая обладательница этой премии в истории отечественного кинематографа - впервые удостоена ее в возрасте 19 лет (за роль в фильме "У озера").