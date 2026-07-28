Актер рассказал о разнице между оценкой фанатов и гонораром за роль во «Властелине колец»

Актёр Шон Эстин, исполнивший роль Сэмуайза Гэмджи в трилогии «Властелин колец», рассказал о продаже дома — ему пришлось это сделать, так как гонорар за фильм был слишком маленьким.

Эстин отметил, что разница между вниманием фанатов и деньгами, которые он смог получить, оказалась по-настоящему колоссальной. Ранее об этом же говорил Элайджа Вуд, сыгравший Фродо — он признал, что участвовал в съёмках только ради идеи.

Ранее в Новой Зеландии начались съёмки фильма «Властелин колец: Охота на Голлума». Он выйдет 17 декабря 2027 года. В ленте также появятся Гэндальф в исполнении Иэна Маккеллена и Фродо Бэггинс от Элайджи Вуда.