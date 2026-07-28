Джессика Бил вернулась в большое кино — спустя девять лет после последней роли она снялась в фильме «Матчбокс», вдохновлённом культовыми игрушками Mattel. Как пишет People, премьера трейлера картины состоялась на Comic‑Con в Сан‑Диего. 44‑летняя актриса появилась вместе с коллегами по съёмочной площадке — Джоном Синой, Тейоной Пэррис, Сэмом Ричардсоном и Артуро Кастро.

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Актриса рассказала, почему решила вернуться именно сейчас. По словам Джессики, для такого шага должно совпасть множество факторов. Она отметила, что важную роль в её выборе сыграли семья и дети.

«Вернуться в киноиндустрию — это то, чего я действительно хотела. Всё должно быть вовремя, это должно быть правильным решением. <...> Меня вдохновил актёрский состав, вдохновили эти машины и сама ностальгия. Я хотела снова попробовать себя в экшен‑жанре, и этот проект показался мне именно тем, что нужно. Я была по‑настоящему рада стать его частью», — поделилась она.

Ранее инсайдеры сообщали, что Бил выдвинула своему супругу Джастину Тимберлейку жёсткий ультиматум, поскольку они «близки к разводу как никогда».

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