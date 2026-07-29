Умер Том Чадбон, актер из «Игры престолов» и «Доктора Кто»

Британский актер Том Чадбон, известный по ролям в культовых сериалах «Игра престолов» и «Доктор Кто», ушел из жизни. Об этом сообщает metro.co.uk.

© Кадр из сериала «Игра престолов»

Чадбон скончался в возрасте 80 лет. Информацию о кончине артиста подтвердили в агентстве Fantom Events, клиентом которого он являлся.

«Мы с прискорбием узнали, что Том ушел из жизни в минувшие выходные. Он был хорошо знаком многим благодаря многочисленным работам в кино и на телевидении, был теплым и дружелюбным человеком», — сообщили в агентстве.

Чадбон начал карьеру в конце 1960‑х годов и за время работы в индустрии снялся более чем в 120 фильмах и сериалах. Последней для актера стала роль верховного септона Мейнарда в «Игре престолов». Также он играл в картине «Казино Рояль» про секретного агента Джеймса Бонда.