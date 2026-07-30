Погиб лауреат премии «Оскар» Глен Хансард

Известный ирландский певец, музыкант и актер, лидер группы The Frames Глен Хансард погиб в 56 лет, не справившись с управлением мотоциклом. Трагедия произошла ранним утром в городе Лукан недалеко от Дублина, сообщила радиостанция Newstalk.

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Свой творческий путь артист начал в 13 лет, длительное время выступал в качестве уличного музыканта, пока в 1990 году не собрал коллектив The Frames, записи которого по сей день пользуются большой популярностью в Ирландии.

В 1991 году он исполнил крупную роль в фильме Алана Паркера "Группа "Коммитментс" ("Обязательства"), завоевавшем премию Британской академии кино и телевизионных искусств.

12 лет спустя музыкант занялся телевизионным шоу Other Voices: Songs from a Room, чуть позже вместе с чешской певицей и мультиинструменталистом Маркетой Иргловой записал первый сольный альбом.

Большой успех пришел к музыканту, когда он исполнил главную роль в независимой мелодраме "Однажды" (2007). Прозвучавшая там композиция Falling Slowly удостоилась премии "Оскар" в номинации "Лучшая песня к фильму".

В это же время на артиста обратили внимание создатели "Симпсонов" - он появился в серии "Во имя деда" в образе ирландского уличного музыканта.

Также артист тесно сотрудничал с коллективом Oxfam, записав с ним благотворительный альбом The Cake Sale. Четыре диска выпустил в составе группы The Swell Season.