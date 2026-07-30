Хавьер Бардем высказался о «Дюне 3»

Хавьер Бардем в интервью очень горячо обсуждает «Дюну 3» и её качество. По словам актёра, картина — настоящий шедевр, а Дени Вильнёв — мастер своего дела.

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Бардем подчеркнул, что картина явно будет чем-то большим, чем ожидают вообще все.

«Дени Вильнёв хочет зайти дальше, чем в предыдущем фильме… те, кто читал "Дюну: Мессия"… это будет за пределами повествования. Это будет нечто экстраординарное».

«Дюна 3» выступит экранизацией книги «Мессия Дюны» Фрэнка Герберта. В картине расскажут о заговоре против Пола Атрейдеса, который правит Известной Вселенной около 17 лет. Фантастическая лента с Тимоти Шаламе в главной роли выйдет в мировой прокат 18 декабря.