Сэди Синк рассказала, что ее удивило на съемках «Человека-паука: Новый день»

Сэди Синк, сыгравшая неизвестного персонажа в «Человеке-пауке: Новый день», рассказала, что она была удивлена, когда увидела, что в фильме на самом деле много съёмок происходило натурально, то есть с минимальным применением компьютерной графики.

По словам Синк, она ожидала обратного, но была рада, когда увидела реальную картину.

Я как-то ожидала, что всё будет просто на зелёном экране. Но нет, это совсем не так.

В зарубежный прокат «Новый день» выйдет 31 июля. В картине Человек-паук столкнётся с Халком, Карателем и другими персонажами. В России показы блокбастера стартуют не раньше 20 или 22 августа.