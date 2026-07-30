Раскрыта реакция Кэти Холмс на отказ дочери от фамилии Тома Круза

Голливудская актриса Кэти Холмс поддержала отказ дочери Сури от фамилии отца Тома Круза. Об этом сообщает издание Page Six.

«Кэти не удивилась решению Сури официально убрать фамилию «Круз», потому что это просто часть ее натуры. Девочка всегда была невероятно независимой и уверенной в себе и принимала собственные решения», — заявил инсайдер из окружения звезд.

По его словам, актриса не стала препятствовать решению дочери, потому что знала, что та долго шла к этому.

«Кэти не настаивала и не поощряла это. Это было исключительно решение Сури... Больше всего на свете Кэти хочет, чтобы дочь была счастлива и жила по своим собственным правилам», — добавил источник.

28 июля стало известно, что дочь Тома Круза и Кэти Холмс отказалась от фамилии отца. Девушка зарегистрировалась для участия в голосовании в штате Пенсильвания под именем Сури Ноэль, что указывает на то, что это ее официальное имя. Смена фамилии могла быть оформлена еще в Нью-Йорке, до переезда Сури в Пенсильванию для учебы в колледже. Ноэль — второе имя ее матери.

Том Круз и Кэти Холмс развелись в 2012 году. После развода Сури осталась жить с матерью.