Актриса Немоляева ответила режиссеру Сокурову

Актриса Светлана Немоляева в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что наблюдает дефицит видных актеров-мужчин, хотя раньше их было в избытке. При этом, по мнению звезды «Служебного романа», с актрисами такой проблемы нет.

Комментируя слова режиссера Александра Сокурова о нехватке женского взгляда в российском кино, Немоляева призналась, что не согласна с ним. Актриса поделилась, что у нее даже внучка является начинающим кинематографистом и уже делает первые успехи в профессии. Однако она видит проблему в недостатке мужчин в театрах.

«Например, женщин-актрис много. Взять хотя бы наш театр. Я могу только похвалиться и ответить Сокурову, что у меня внучка-режиссер сняла фильм, получила награду на фестивале «Короче» за дебют. Я не вижу такого дефицита [женского взгляда в кино]. А в мужчинах вижу. Таких красавцев, которые были раньше, не видать. Как был Янковский, Абдулов, мой муж Саша (Александр Лазарев. – прим. «Газета»). Как-то театры обеднели. Но я очень приветствую новых интересных актеров», — поделилась Немоляева.

По словам актрисы, раньше существовала практика, когда артистов искали по всей стране. Она считает, что это необходимо делать и сейчас.

«Раньше, с чем сталкивалась я и о чем знает Сокуров, была очень правильная система — ассистенты режиссеров ездили по всей стране и искали актеров, находили не только в столицах, но и в регионах. Не знаю, существует ли сейчас такая практика или питаются только тем, что есть в Москве и Питере», — отметила Немоляева.