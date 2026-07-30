Умер актер Маноло Соло из «Лабиринта Фавна» и сериала «Чума»

В возрасте 62 лет скончался известный испанский актер Маноло Соло (настоящее имя - Мануэль Хесус Фернандес Серрано). Как сообщили в Испанской академии кинематографических искусств и наук, причиной смерти харизматичного артиста стало онкологическое заболевание, с которым он боролся последние годы.

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В начале пути Маноло был журналистом и участником нескольких рок-групп, в которых выступал в качестве вокалиста и бас-гитариста. Вместе с коллективом Los Relicarios он записал два успешных альбома.

Страсть к лицедейству привела его в Высшую школу драматического искусства и Севильский театральный институт. С конца 1980-х Маноло играл в театре, снимался в сериалах и телешоу. Дебют в кино состоялся в 2002 году, когда он исполнил небольшую роль в драме "Когда все будет в порядке". За ней последовали работы в картинах "Эльза и Фред", "15 дней с тобой" и "Любовь в целях самообороны".

В 2006 году актер снялся в фэнтезийной драме Гильермо дель Торо "Лабиринт Фавна", моментально ставшей культовой. Еще одним большим успехом Маноло стало его участие в популярном сериале "Тайны Лауры", после которого он получил роль в философской картине Алехандро Гонсалеса Иньярриту "Бьютифул".

На счету Маноло работы в фильмах "Камера 211", "Амадор", "Великий Васкес", "Вербо", "Рана", "Кто убил Бэмби?", "Закройте глаза", "Тишина белого города", "Самый лучший босс", "Бугимен. Начало легенды", сериалах "Анатомия одного мгновения", "Зона" и "Чума".

В 2017 году он был удостоен престижной испанской кинопремии "Гойя" в номинации "Лучший актер второго плана" за роль в ленте "Терпеливый" режиссера Рауля Аревало.

Последней крупной работой артиста стала драма "Здесь" (2026) совместного производства Франция-Португалия, в которой он исполнил главную роль.