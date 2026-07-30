81-летняя Наталья Селезнева рассказала о роли мечты

Наталья Селезнёва рассказала о роли мечты. Народная артистка России призналась, что хотела бы сыграть мать Тургенева. Актриса готова инициировать такую постановку на основе переписки писателя с родительницей.

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«Сохранилась их переписка. Она каждый день посылала слуг на почту узнать, нет ли от сына письма. Я бы хотела сыграть его мать — это возрастная роль», — поделилась знаменитость с «КП». При этом Тургенева, по её мнению, мог бы сыграть звезда сериала «Глухарь» Максим Аверин.

Менее года назад стало известно о проблемах со здоровьем у 81‑летней актрисы. Звезда советского кинематографа обратилась к работникам скорой помощи из‑за проблем со здоровьем.

Причиной вызова стали беспокоящие актрису боли.

После проведённых процедур самочувствие актрисы улучшилось, что позволило ей избежать госпитализации.