Кристофер Нолан рассказал, как устраивает киновечера с Робертом Паттинсоном

Британский режиссёр Кристофер Нолан рассказал милую историю из своей нынешней жизни. Как оказалось, недавно постановщик «Одиссеи», «Интерстеллара» и других популярных фильмов стал соседом Роберта Паттинсона, звезды «Довода» и «Сумерек». Оба живут в Лос-Анджелесе буквально на соседних улицах.

Нолан заявил, что оба кинодеятеля за последние годы стали друзьями и в последнее время устраивают полноценные киновечера, где присутствуют в том числе дети Нолана и жена Паттинсона, модель Сьюки Уотерхаус.

Роб и я — мы уже старые друзья. И недавно мы стали соседями… Так что у нас иногда бывают киновечера, мы смотрим фильмы все вместе. Роб и Сьюки — замечательные люди.

Недавно Паттинсон снялся в «Одиссее» Нолана — актёр исполнил роль царя Антиноя, одного из возможных женихов Пенелопы, жены Одиссея.