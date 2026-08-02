Сергей Безруков рассказал о знакомстве с творчеством Стругацких

В своих соцсетях Сергей Безруков опубликовал снимки из тон‑студии — на них запечатлён процесс озвучивания его героя в сериале «Трудно быть богом». Как известно, актёр исполняет в новой экранизации произведения братьев Стругацких роль дона Кондора — опытного разведчика.

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Ранее Безруков отмечал значимость этой роли и подчёркивал, что трактовка образа, предложенная сценаристом Ильёй Золотарёвым и режиссёром Дмитрием Тюриным, получилась весьма интересной.

Артист также поделился воспоминаниями о знакомстве с творчеством Стругацких. По его словам, первой книгой писателей, которую он прочёл в подростковом возрасте, стала «Понедельник начинается в субботу». Произведение очень впечатлило будущего актёра: показалось одновременно смешным и содержательным — хоть тогда он и не до конца уловил все заложенные смыслы. Впоследствии Безруков прочёл практически все работы авторов.

При этом актёр признался, что не относит себя к большим поклонникам научной фантастики и тем более фэнтези. Однако творчество Стругацких, по его мнению, стоит особняком: их отличает особый юмор, который точнее было бы назвать иронией, а ещё точнее — самоиронией.

По словам Безрукова, именно благодаря этому приёму даже самые безупречные герои Стругацких не выглядят шаблонными или искусственными — они предстают как настоящие, живые люди, оказавшиеся в необычных условиях светлого будущего.