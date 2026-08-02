Анна Пересильд объяснила, почему не будет учиться актерскому мастерству у мамы

17-летняя актриса Анна Пересильд рассказала, почему не планирует обучаться актерскому мастерству у своей матери, артистки Юлии Пересильд.

По ее словам, совмещать семейные отношения и профессиональное обучение оказалось бы слишком сложно. Поэтому она решила поступать в Московскую школу кино на курс актрисы и педагога Дарьи Мороз.

При этом Анна подчеркнула, что ее родители — Юлия Пересильд и режиссер Алексей Учитель — остаются для нее главными советчиками и продолжают поддерживать ее в выборе профессионального пути.

Вы когда-нибудь делали уроки с мамой так, чтобы не смеяться и не баловаться? Конечно, иногда можно совмещать и работу, и учебу, и семейные отношения, но это тяжело. Я очень счастлива, что нахожусь рядом с людьми, которые круто разбираются в кино. У меня есть возможность советоваться с ними без лимита, — рассказала артистка в беседе с News.ru.

До этого Пересильд прокомментировала обвинения в том, что она поступила в Московскую школу кино «по блату». Для обучения актриса выбрала частное учебное заведение, где стоимость программы «Актер кино и сериалов» составляет от 850 до 935 тысяч рублей в год.