Том Холланд объяснил, в чем разница между его Питером Паркером и героем из игры

Знаменитый актёр Том Холланд высказал своё мнение насчёт Питера Паркера из игры «Человек-паук 2» от студии Insomniac Games. Артист отреагировал на появление в игре костюма из фильма «Человек-паук: Новый день», где он вновь сыграл главную роль.

По словам Холланда, костюмы его героя в игре выглядят даже лучше, чем в кинокартинах. Всё потому, что, по мнению артиста, Питер Паркер в проектах Insomniac Games гораздо более накачанный, чем он.

«Он всегда выглядит так здорово в играх, потому что он гораздо более накачанный, чем я. Каждый раз, когда я прохожу игру, я думаю: «Чёрт, мне нужно вернуться в спортзал».

«Человек-паук: Новый день» вышел в мировом прокате 31 июля. Картина рассказывает новую историю в жизни Питера Паркера. После событий «Нет пути домой» прошло четыре года — дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании. Ранее авторы игры «Человек-паук 2» в честь выхода фильма добавили костюм главного героя из картины.