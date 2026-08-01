Анна Пересильд рассказала, чему научилась ради роли в кино

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Анна Пересильд рассказала, что научилась ходить на каблуках ради роли в сказке «Садко», где она сыграла Любаву. В неудобной обуви актрисе приходилось не только ходить, но и буквально бегать.

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«Как девочка, могу сказать, что я всегда ненавидела каблуки. А тут хожу в обуви с каблуками всё время. Постоянно, в них! И, мне кажется, сейчас я уже хожу прекрасно. Могу бегать, прыгать и делать что угодно. А бегать на натурных съёмках в Приозерске, на берегу Ладоги, приходилось много!» — рассказала актриса в беседе с «КП».

Ранее видео с закрытой вечеринки 17‑летней Анны стало вирусным в Сети и набрало более полумиллиона просмотров. Ролик со дня рождения несовершеннолетней дочери актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Алексея Учителя опубликовала фотограф и по совместительству подруга Ани — Ульяна Спирова.