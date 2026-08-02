Юра Борисов рассказал о съемках в фильме «Битва моторов»

Российский актер Юрий Борисов рассказал, что прожил «маленькую жизнь» во время съемок в фильме «Битва моторов».

© Кадр из фильма

Картина вдохновлена реальной историей. В центре сюжета — судьба Андрея Нагеля, энтузиаста и первопроходца отечественного автомобилестроения, который в начале XX века берется за амбициозный проект — разработку и выпуск первых автомобилей «Руссо‑Балт». Роль Нагеля исполнил Иван Янковский, Борисов сыграл роль инженера Дмитрия Бондарева. В субботу Борисов и Янковский поучаствовали в заезде реплик ретроавтомобилей на подмосковном автодроме Moscow Racewау, дав старт IV этапу Российской серии гонок на выносливость (REC).

Мы очень много всего сделали, проехали кучу мест, пережили кучу каких‑то приключений. Сейчас быстро это все не расскажешь, но это маленькая жизнь, — сказал Борисов в эфире «Матч ТВ».

Янковский рассказал, что съемочная группа была нацелена максимально точно и честно передать всю атмосферу реальной истории, вокруг которой стоится сюжет картины.

Вся группа фильма задумывала эту картину выполнить максимально честно, построить машины и посадить нас туда, чтобы мы жизнь наших героев честно воплотили, — отметил Янковский.

Фильм является продуктом производства кинокомпании «Централ Партнершип», компании «Кинослово», «Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова», в партнерстве с «Газпром‑Медиа Холдингом» и при поддержке Фонда кино.

Приключенческий блокбастер «Битва моторов» выйдет во всех кинотеатрах страны 8 октября.