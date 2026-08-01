Джейми Кэмпбелл Бауэр высказался о «Властелине колец: Кольца власти»

Издание Entertainment Weekly взяло интервью у звезды сериала «Очень странные дела» Джейми Кэмпбелла Бауэра. Он рассказал о третьем сезоне «Властелина колец: Кольца власти», где актёр сыграл мужа Галадриэль по имени Келеборн.

Артист рад, что принял участие в шоу по фэнтезийной вселенной Джона Толкина. При этом он считает, что роль в третьем сезоне стала для него страшным испытанием, ведь слишком много фанатов испытывают эмоциональную привязанность к «Властелину колец».

«Я думаю, что самое прекрасное в творчестве Джона Толкина и в третьем сезоне то, что каждый человек испытывает эмоциональную привязанность. Это невероятно, но также очень пугает. Роль, безусловно, стала для меня довольно страшным испытанием. Многое из того, во что я ввязывался раньше, было довольно мрачным — и я не говорю, что мир Средиземья не такой. Но здесь также есть много красоты и великолепия».

Премьера третьего сезона «Властелина колец: Кольца власти» состоится 11 ноября. Предстоящие эпизоды продолжат историю до событий оригинального произведения и трилогии Питера Джексона. Сюжет вновь будет посвящён Галадриэль и её главному противнику Саурону, который захватывает власть в Средиземье и готовится выковать своё главное оружие — Кольцо Всевластия.