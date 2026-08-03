Рожденный падать: как Леонид Каневский сыграл сразу две роли в «Бриллиантовой руке»

На даче отдохнули, пора отправиться на море — в круиз вместе с помощником аптекаря из советской кинокартины «Бриллиантовая рука», которого сыграл Леонид Каневский. Однако артист сыграл в одной из лучших советских комедий целых две роли, и об это мало кто знает. Разбинтовываем тайну!

© Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Одной из остановок круиза теплохода «Михаил Светлов», на котором ехали герои фильма «Бриллиантовая рука», был Стамбул. Именно там главный герой Горбунков (Юрий Никулин), идя по узкой улице, поскользнулся на арбузной корке и травмировал руку. Но в кадре на самом деле не только Никулин, а точнее — не весь актер.

Помимо роли помощника аптекаря, который накладывает Горбункову гипс, Леонид Каневский выступил дублером нижней части тела Юрия Никулина в сцене падения. У Никулина никак не получалось кинематографично упасть: нога двигалась не так, как было нужно. Тогда Каневский предложил свою помощь. Он надел брюки Никулина, переобулся и с первого дубля упал именно так, как требовалось! В итоге в фильме мы видим верхнюю часть тела Никулина, а нижнюю — Леонида Каневского. Так что смело можно сказать, что Каневский сыграл сразу две роли в «Бриллиантовой руке».

Кстати, и образ самого помощника аптекаря Леонид Каневский тоже неплохо обогатил. Например, именно он придумал для своего персонажа монолог на «тарабарском» языке с тем самым длинным словом. Но в монологе актера скрыто и зашифрованное послание — фраза «Березина куманит». Она прозвучала в честь будущей жены Леонида Каневского Анны Березиной: ее фамилия созвучна этому необычному выражению. Впрочем, это уже совсем другая история.

А все эти сцены снимались вовсе не в Стамбуле, а в столице Азербайджана — Баку. Для правдоподобия съемочная группа использовала вывески на турецком и английском языках. А чтобы город был еще больше похож на Стамбул, также в кадре появились и макеты мечетей.