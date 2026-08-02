Актеры из сериала «Сопрано» почтили память Винсента Пасторе

1 августа стало известно о смерти звезды сериала «Сопрано» Винсента Пасторе. После этого другие актёры из культового проекта почтили его память на своих страницах в соцсетях.

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Так, Майкл Империоли, который сыграл Кристофера Молтисанти в сериале, опубликовал трогательный пост, где вспомнил совместную работу с Пасторе. Он написал, что смерть артиста стала тяжёлым известием для него.

«Ушёл из жизни наш любимый друг и коллега Винсент Пасторе. Это тяжёлое известие для нас. Кажется, я знал Винни целую вечность. Мы много работали вместе и путешествовали по США, а также по Италии и Австралии. Много хороших моментов. Много смеха. Винни был добрым братом, который очень заботился о своей семье и друзьях. Всегда буду по нему скучать».

Память Пасторе почтила Джэми-Линн Сиглер, воплотившая на экране Медоу Сопрано. Она назвала умершего актёра добрым и любящим человеком.

«Замечательный актёр, добрый и любящий человек. Для меня было честью знать тебя и работать с тобой».

Джо Пантольяно, сыгравший в «Сопрано» Ральфа Сифаретто, заявил, что Пасторе никогда не терял любовь к актёрской работе. Он выразил соболезнования семье и близким артиста.

«Да благословит его бог. Он дожил до 80 лет. Мы с Вином никогда не работали вместе на съёмочной площадке, но благодаря нашей семье из «Сопрано» я познакомился с ним. Он мне всегда нравился. У него был невероятный аппетит к этому делу, никогда не терял этой искры. Это всегда вызывало у меня улыбку. Мои соболезнования его семье, друзьям и всем, кто его любил. Покойся с миром, Вин».

Актёр Стив Ван Зандт, который сыграл Сильвио Данте, назвал Пасторе незаменимым братом.

«Ушёл ещё один незаменимый брат. Легче не становится. Путешествуй спокойно, Винсент».

Память Винсента Пасторе почтила и Лоррейн Бракко, воплотившая на экране доктора Дженнифер Мелфи. Случившееся актриса назвала душераздирающим.

«Такой забавный и обаятельный мужчина. Просто прекрасная душа. Совершенно душераздирающе».

Винсент Пасторе умер в возрасте 80 лет. Роль Сальваторе Бонпенсьеро в сериале «Сопрано» стала его главной работой в карьере. Артист играл персонажа на протяжении двух сезонов, а после несколько раз возвращался к образу в качестве приглашённой звезды.