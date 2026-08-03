Как живет сегодня Ромео из фильма "В бой идут одни "старики"

На VII Международном кинофестивале "Западные ворота", который прошел в Пскове, генеральный продюсер Эдуард Пичугин и режиссер Алексей Герман, председатель жюри международного конкурса, вручили почетную премию за вклад в киноискусство "Жизнь в кино". Ее получил заслуженный артист Республики Узбекистан Рустам Сагдуллаев. Пока актер шел на сцену, на экране шли кадры из художественного фильма режиссера Леонида Быкова "В бой идут одни "старики" (1973). Один из лучших пронзительных фильмов о войне. Какими бурными аплодисментами отреагировали зрители - помнят роль молодого лейтенанта по прозвищу Ромео!

© Пресс-служба кинофестиваля "Западные ворота"

В фестивальные дни артисту исполнилось 76 лет. Его поздравляли, дарили подарки. На "Западных воротах" он был членом жюри основного конкурса - международного.

Как живет сегодня "Ромео"? Об этом актер рассказал "РГ".

Рустам Сагдуллаев:

Я живу в Ташкенте. У нас открыли филиал легендарного московского ВГИКа - преподаю актерское мастерство, у меня своя мастерская. Два месяца назад выпустился первый актерский курс - 20 человек. Обучение шло на русском языке. Потрясающие ребята, талантливые. Я очень горжусь ими и уверен, что они найдут себе применение в жизни. И будут радовать людей своими работами в театре и кино. Семерых уже приняли в государственный академический Русский драматический театр Узбекистана. И еще у меня сейчас есть студенты, которые перешли на четвертый курс, и четверых из них уже хотят взять в театр.

Пресс-служба кинофестиваля "Западные ворота"

Вы снимаетесь сейчас в кино?

Рустам Сагдуллаев: Практически нет. Занят преподаванием. Скоро запущусь на киностудии "Узбекфильм" со своей картиной. Это будет современная сказка, которую я посвящаю своим детям и моей любимой сказке "Старик Хоттабыч". Помните картину, снятую на "Ленфильме" в 1950-е (70 лет назад!)? Ее любили все дети Советского Союза.

Займу в съемках своих выпускников и нынешних студентов. Сценарий сам написал. И сам тоже буду играть.

О других проектах - по негласному обычаю кинематографистов - пока промолчу.

С удовольствием приехали в Псков?

Рустам Сагдуллаев: Конечно! Как и каждый киношник, с готовностью работал в жюри. Посмотрел несколько новых фильмов. Общался с коллегами. Мы часто встречаемся на фестивалях в России. Сергей Новожилов приглашает меня на свои кинофестивали.

Сейчас в Пскове были Мария Шукшина, Ольга Будина, Алексей Герман-младший, Владимир Литвинов, режиссер из Таджикистана Мухиддин Музафар… Всегда радуешься, когда встречаешься со своими знакомыми коллегами и с кем-то еще знакомишься.

Рустам Абдуллаевич, про "Ромео" надоело рассказывать? Всю жизнь, наверное, спрашивают вас про эту роль?

Рустам Сагдуллаев: Уже не расспрашивают - про все давно рассказано, написано, пестрит в интернете. Все-таки прошло 53 года!

Книгу не написали?

Рустам Сагдуллаев: Нет. Рано еще!

Справка "РГ"

Как режиссер Рустам Сагдуллаев дебютировал фильмом "Останься" в 1984 году.

В 10-серийном телесериале "Слепые" выступил режиссером, продюсером, соавтором сценария и исполнителем главной роли. Сериал снимался на собственной студии Сагдуллаева - "Равшан-фильм", созданной специально под этот проект и названной в честь его сына.