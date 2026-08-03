Алина Ланина рассказала о сильной тоске по съемкам в кино

Звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина в интервью Леди Mail откровенно рассказала о своей творческой жизни. Артистка призналась, что, несмотря на огромную занятость в театре, очень скучает по кино.

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«После института я сразу ушла работать в кино, и двенадцать лет не работала в театре, очень скучала по сцене, но вот в чём ирония: сегодня, когда у меня случается по 35 спектаклей в месяц, я жадно тоскую по кино», — поделилась актриса.

При этом Ланина считает, что лучшим тренингом для артиста остаётся именно сцена: там он может лучше узнать себя и понять границы своего таланта. А на съёмочной площадке требуется уже демонстрация своих умений без возможностей эксперимента.

В том же интервью Алина объяснила, почему предпочитает не показывать публике отца своих детей, с которым состоит в отношениях уже 15 лет. По её словам, она не делает это нарочно — просто ей не близка излишняя публичность. Возлюбленный, говорит актриса, не олигарх и не женат, и в его образе нет ничего, из чего можно было бы сделать громкую новость.