Георгий Менглет: удивительная роль артиста, который не любил кино

Каждый год по «Культуре» показывают «Следствие ведут знатоки». Это повторы, конечно. Новые серии давно уже не снимают. Ну а что, время изменилось и из знатоков в живых остался один Леонид Каневский, которому 87 лет. Светлой памяти Георгий Мартынюк, он же Пал Палыч Знаменский, и Эльза Леждей — Зиночка Кибрит, ушли в мир иной. Когда умерла Леждей, режиссеры и продюсеры решили найти ей замену в виде молодой практикантки. Но это уже была совсем другая история, не пошло, не получилось. Потому что их должно быть только трое, и соответствовали они лишь тому памятному советскому времени — ЗнаТоКи.

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А всё равно хочется смотреть, уйти в ту эпоху, неоднозначную, конечно, но такую родную. Эпоху нашей молодости. И вот я сморю, даже зная, чем кончится. Но уже эстетически, да, можно сказать, наслаждаюсь. Потому что там есть такие серии великолепные, ну просто шедевры. Есть другие, обыденные, ничего особенного, типичные «если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет». Но мы не про них.

Вот фильм от «Знатоков» «Ответный удар». Здесь три серии. Но какие артисты! О, одно перечисление их чего стоит, ты просто дрожишь от нетерпения их увидеть. Помимо великолепных знатоков, там еще Валерий Носик, Анатолий Ромашин, Алла Балтер, Алла Покровская, Вера Васильева… Про каждого здесь можно спеть хвалебную песню, нарисовать портрет. Да, такие люди, «Чтобы помнили».

Но возглавляет всё это действо, находясь на самой вершине, один человек. И зовут его Георгий Менглет. Народный артист Советского Союза, премьер Театра Сатиры. Здесь это ключевое слово.

Он всегда был именно театральным артистом. И там блистал. Ну, вспомните, еще раз посмотрите «Проснись и пой», «Женитьба Фигаро», «Ревизор», «Самоубийца», да и многие, многие другие спектакли. Большинство из них ставил Валентин Плучек, отлично понимавший, с каким артистом он имеет дело. А ведь Менглет начал работать в этом театре в победном 45-м и уже до самого своего конца. А какая порода, шарм, голос. Аристократ, барин, а мог тут же превратиться в человека со дна общества. И комедийность, и драма, и трагикомедия присуще ему была. О, как была!

Так вот Георгий Менглет интересен нам еще и тем, что совсем не любил кино. Наверное, считал это искусство вторичным, ненастоящим, и почти от всех предложений отказывался. Но один лишь раз, когда он был в самом своем расцвете, согласился. Вот на этих «Знатоков». И показал такой хай-класс, игру просто выдающуюся. И слава богу, что согласился, мы теперь можем это видеть и восхищаться.

Но вообще там всё великолепно, на уровне Достоевского. Нисколько не преувеличиваю. Режиссер Юрий Кротенко, ну а авторы сценария, как всегда, Ольга и Александр Лавровы. Менглет там играет начальника свалки, подпольного советского миллионера, бывшего артиста, да и импресарио, крупнейшего мафиози. Там есть сцена — ну чистый Федор Михайлович. Когда Бах - не великий композитор, а простой советский инженер, запутавшийся в сетях криминала, персонаж Анатолия Ромашина - кончает жизнь самоубийством. А помогает ему Носик, он здесь Ферапонтиков, казалось бы, такая «шестёрка» этого мафиози, Евгения Евгеньевича Воронцова — Менглета. И вот там сцена (даже сейчас не хочу быть спойлером), когда Носик — чистый Смердяков, будто пришедший к нам сейчас из «Братьев Карамазовых». Ну и потом что с ним творится, как он об этом рассказывает, как на глазах превращается персонаж Менглета в отъявленного смачного безжалостного негодяя. А ведь только что этот Евгений Евгеньевич так красиво ухаживал за дамами, целовал ручки, пел песенки под старый рояль, вспоминая свою прошлую жизнь. Тут он такой обольститель, несмотря на возраст. И как всё это Менглет играет!

Вот вам «если кто-то кое-где». Даже тогда, в тот самый приснопамятный великолепный застой, когда «черное» и «белое» нельзя было называть, «да» и «нет» не говорить, можно было создавать такие изумительные смысловые, со вторым подпольным дном шедевры.

А всё потому, что были такие артисты великолепные. Не знаю уж, как Менглет согласился на игру в кино, наверное, увидел этот самый необычайный второй план для себя. Он прожил очень долгую жизнь, родившись еще до революции, а уйдя из жизни в 2001-м. Он там, в театре, нашел свою любовь — Нину Архипову. Тоже замечательную русскую актрису, ее вы увидите в спектакле «Проснись и пой», который — на минуточку — поставили Марк Захаров и Александр Ширвиндт. Но это уже совсем другая история. А пока еще и еще раз смотрите на Менглета, Носика, Ромашина, замечательную Аллочку Балтер, Веру Васильеву, Аллу Покровскую. И на эту «тройку нападения», сыгравшую в многолетнем советском сериале свои самые знаковые, лучшие, главные роли. Только смотрите внимательно, ведь здесь мы имеем дело с настоящим художественным искусством.