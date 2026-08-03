Джон Бернтал ответил, каким он хотел бы увидеть Карателя

Джон Бернтал в недавнем интервью рассказал, что хотел бы увидеть от другого Карателя. Зрители увидели, кто такой Фрэнк на самом деле, когда речь касается об отмщении.

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По мнению актёра, важно также показать, что Фрэнк может чтить память людей, которых он потерял, служа во благо людям, а не только убивать врагов направо и налево.

«Хочу увидеть, как Фрэнк может служить добру. Хочу увидеть, как Фрэнк может чтить мёртвых, как Фрэнк может чтить людей, которых он потерял, делая что-то хорошее, а не просто заниматься отмщением».

Каратель появился в ленте «Человек-паук: Новый день», которую уже показывают в зарубежных кинотеатрах.