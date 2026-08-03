Актриса фильма «Сашенька» Наталия Дончева скончалась в 56 лет

Актриса Наталия Дончева, известная по фильму «Сашенька», скончалась в возрасте 56 лет после долгой борьбы с тяжёлой болезнью. Тёплые и трогательные слова в память об артистке опубликовал в личном блоге её пасынок, кинопродюсер Хьюго Селиньяк.

© Super.ru

«Дорогая Наталия, мне не нравилось слово "мачеха", потому что, когда мы познакомились, я уже не был ребёнком, и у меня уже была мачеха. Но ты не представляешь, какой замечательной я тебя считал и как сильно любил тебя. Спасибо тебе за доверие, которое ты мне оказывала, всегда глядя на меня с гордостью с подросткового возраста», — написал Хьюго.

Наталия родилась 31 декабря 1969 года в Софии. В 20 лет она переехала во Францию, где быстро влилась в театральную среду и начала выступать на сцене. Кинематографический путь Дончевой стартовал в конце 1980‑х. За годы карьеры она приняла участие в 69 проектах. Среди самых заметных работ с её участием — «Жозефина, ангел‑хранитель», «Жюли Леско», «Доктор Мартин», «Один год», «Предчувствие», «Курьер» и, конечно, «Сашенька».