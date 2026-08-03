Фильм всей жизни, роковые сцены и главные музы: Николаю Бурляеву 80 лет

Человек, поцелованный искусством. Так говорят про Николая Бурляева — советского и российского актера театра и кино, кинорежиссера, народного артиста РФ и общественного деятеля. 3 августа он отмечает 80-летний юбилей. О творческом пути, фильмах с его участием, которые должен посмотреть каждый культурный человек и, конечно же, любви — в материале MIR24.TV.

«Так и определилась моя судьба»: о первых пробах

Николай Бурляев родился 3 августа 1946 года в Москве в семье инженеров-экономистов. Однако свою творческую натуру он унаследовал от дедушки и бабушки по отцовской линии: они были артистами и выступали до революции под псевдонимом Филиповские.

В 13-летнем возрасте для Николая распахнулись двери в кино.

«В 1959 году на улице Горького у дома № 6 определилась моя судьба… Я возвращался из школы. На парапете сидел юноша и поманил меня пальцем. «Мальчик, иди сюда! Ты мне нужен. Я режиссер, учусь во ВГИКе, все лето искал мальчика, похожего на тебя». Это и было начало», — рассказывал в интервью Николай Бурляев.

Андрей Кончаловский предложил сыграть главную роль в дипломной короткометражке «Мальчик и голубь».

«Так и определилась моя судьба — стать актером и режиссером. На съемочной площадке я увидел, как работает Кончаловский, увидел его обаяние и доброту, и то, что на съемках он — главный. Меня это так покорило, что я подумал: «Вот бы мне стать таким», — рассказывал Бурляев в интервью.

Позже мальчика заметил другой гений кинематографа — Андрей Тарковский. А картина «Иваново детство» сделала его знаменитым буквально на весь мир.

«Он (Тарковский — прим.ред.) общался со мной как со взрослым, готовил к тому, что сейчас у меня будут самые, может быть, трудные сцены в моей жизни. Я играл войну. Я проживал войну. К сцене, где я плакал перед кинокамерой, он меня готовил еще с кинопроб. Надо было плакать не так, как я это делал в фильме «Мальчик и голубь» у его друга Андрея Кончаловского, где мне давали нюхать лук», — говорил актер.

Профессиональное образование Николай Бурляев получил в Театральном училище имени Б.В. Щукина (актерский факультет). Позже продолжил обучение во ВГИКе на режиссерском факультете в мастерской Михаила Ромма и Льва Кулиджанова.

Творческая судьба Бурляева начиналась под крылом великих людей. А подростком он служили в театре имени Моссовета, где на тот момент выходили на сцену Фаина Раневская, Ростислав Плятт, Вера Марецкая, Николай Мордвинов.

«Я эту роль у Андрея буквально вырвал»: о кино

Первые работы Николая Бурляева в кино — «Мальчик и голубь» и «Иваново детство» — были удостоены наград Венецианского кинофестиваля. Своим драматизмом и глубокой игрой поразил Бурляев и в фильме «Андрей Рублев», где он сыграл главную роль в новелле «Колокол».

«Я эту роль у Андрея буквально вырвал, он не хотел, чтобы я ее играл. Он делал для меня другую — Фомы, ученика Андрея Рублева, которую затем блистательно исполнил Михаил Кононов», — делился актер.

В 1967 и 1968 годах Бурляев служил в Московском театре имени Ленинского комсомола. Затем играл в Театре сатиры и Театре юного зрителя, но предпочтение отдавал кино.

1980-е годы стали настоящим творческим взлетом в его карьере. В 1983 году он исполнил роль фронтовика Александра Нетужилина в драме «Военно-полевой роман». Тогда партнерами по рабочей площадке стали Наталья Андрейченко, Инна Чурикова и Виктор Проскурин.

«Всего два раза в жизни я плакал над тем, что читал. Так вот, сценарий «Военно-полевого романа», написанный Петром Ефимовичем, стал причиной моих слез. Я читал, буквально обливаясь слезами. И конечно, сразу захотел сниматься», — говорил Николай Бурляев в интервью.

Также Бурляев появился в главной роли в экранизации произведения Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» в образе Ивана Федоровича Шпоньки. Лучшей работой зрелого периода актера считается роль Иешуа в фильме «Мастер и Маргарита», снятом в 1994 году Юрием Карой.

Сам же Бурляев рекомендует к обязательному просмотру пять картин со своим участием:

«Прежде всего, это фильмы Андрея Тарковского: «Иваново детство» и «Андрей Рублев». «Рублев» вошел в десятку лучших фильмов всех времен и народов. Кроме того, «Военно-полевой роман», «Лермонтов» и, пожалуй, новелла «Ванька Каин» из «Пошехонской старины». «Ваньку» увидеть трудно, фильм почти нигде не показывается».

За заслуги в области искусства в 1996 году Николаю Бурляеву присвоили почетное звание народного артиста Российской Федерации. Также он был отмечен государственными и ведомственными наградами, включая ордена Почета и Александра Невского.

«Лермонтов» — фильм всей моей жизни: о кинорежиссуре

Заканчивая обучение на режиссерском факультете в 1975 году, Бурляев выпустил дипломную короткометражку «Ванька-Каин», вошедшую в киноальманах «Пошехонская старина». А спустя чуть более десяти лет снял свой первый полнометражный фильм «Лермонтов».

«Лермонтов» — фильм всей моей жизни… Я выбрал из Лермонтова все самое высокое, светоносное. Я хотел на примере его жизни дать людям некую модель лучистого сознания. Ведь это ангельская душа, заигравшаяся с тьмою и поплатившаяся за это. Правда, мой Лермонтов получился чересчур земным — тогда я не был еще на том уровне, чтобы говорить о нем, как о Божьей душе. Но я сделал то, что сделал, и полностью подписываюсь под этим фильмом», — делился в интервью актер.

В 2019-м фильмографию режиссера пополнила документальная картина «Отменивший войну», которая стала лауреатом независимой интернет-премии «На благо мира».

В 2023 году на экраны вышел фильм-исповедь «Боже! Чувствую приближение твое!», который Бурляев посвятил своему наставнику, которым восторгался и старался соответствовать, Андрею Тарковскому.

«Я увидел этого ангела, абсолютного ангела»: о любви

Николай Бурляев трижды вступал в брак. В первый раз артист женился в 20 лет на Наталье Варлей. Актриса была на год моложе мужа.

Актеров познакомил общий приятель. По словам Варлей, она еще в школе увидела фильм «Иваново детство» и влюбилась в Бурляева, игравшего Ивана Бондарева. Бурный роман стремительно перерос в серьезные отношения, и пара оказалась в ЗАГСе.

«Наташа Варлей — моя первая любовь, и я рад ее видеть, слушать. Она пишет прекрасные стихи. Жаль, что очень мало снимается в кино. Наташа — человек очень достойный…», — делился Николай Бурляев.

Спустя год супруги расстались. Варлей позже рассказывала, что ее мама и бабушка хотели видеть рядом с ней человека более солидного.

Второй супругой Бурляева стала актриса и режиссер Наталья Бондарчук. В этом союзе родились двое детей: в 1976 году — сын Иван Бурляев, ставший композитором, а в 1987 году — дочь Мария Бурляева, выбравшая актерскую профессию.

«Наташу я полюбил, и она меня полюбила. Мы родили двоих детей — Ивана и Марью. Прожили душа в душу 18 лет. Потом наши любовные отношения переросли в другое чувство — дружбы и взаимного уважения».

После развода у артиста начался роман с Татьяной Злоцкой - влюбленные жили вместе и даже стали родителями сына Георгия.

Третьей супругой является актриса Инга Шатова. В этом браке родились сын Илья и дочь Дарья. Со своей будущей женой актер познакомился в Севастополе. На Инге он женился, когда ему было далеко за сорок. Сегодня актер называет свою супругу не иначе, как подарком судьбы.

«Когда я увидел Ингу, это было начало 1992 года — полный распад всего, я увидел этого ангела, абсолютного ангела. Она тогда только окончила ГИТИС. Потом мне говорили ее однокурсники, что она была бриллиантом на курсе, ей прочили серьезную актерскую жизнь. Это сейчас я понимаю, какая актриса прошла мимо театра и кино. Из-за меня, быть может, и из-за времени, в которое мы попали. Но я ей тогда говорил, что мне актриса не нужна, мне нужна жена».

«Многие роли потом отзывались отголоском в жизни»: о миссии в искусстве

Свой 80-летний юбилей Николай Бурляев собирается отпраздновать в кругу семьи и близких, также будет принимать поздравления по телефону от друзей и коллег со всего мира.

За свою творческую жизнь он исполнил около 70 ролей в кино и телепроектах. Бурляев и сегодня продолжает оставаться активным участником общественной деятельности. Летом 2026 года получил Патриаршую литературную премию за вклад в духовные ценности.