Умер актер сериалов «Сверхъестественное» и «Чудо-женщина» Скотт Хайлендс

Канадский актёр Скотт Хайлендс, известный по сериалам «Сверхъестественное» и «Секретные материалы», ушёл из жизни в возрасте 83 лет. Об этом в беседе с Mirror сообщил его сын — оператор Люк Хайлендс. Он трогательно отозвался об отце, назвав его своим вечным героем и лучшим другом.

© Super.ru

Творческий путь Скотта Хайлендса начался в театре, а в 1969 году он впервые появился на экране — в фильме «Папа отправился на охоту». В дальнейшей карьере актёр снялся во множестве картин, среди которых «Операция "Снафу"», «Дураки», «Поток» и «Землетрясение», а также в сериалах «Чудо‑женщина», «Полицейская история», «Уолтоны» многих других. Широкую известность ему принесла главная роль детектива в полицейской драме «Ночная жара».

Позднее фильмография актёра пополнилась работами в проектах «Титаник», «Секретные материалы», «Звёздные врата: SG‑1» и «Сверхъестественное». Одной из последних его ролей стала роль отчима агента Глории Бергл в третьем сезоне сериала «Фарго».