Иван Янковский признался, что мечтал сняться с Юрой Борисовым в одном фильме

Актеры Иван Янковский и Юра Борисов впервые вместе поработали над картиной «Битва моторов». Позже артисты поделились впечатлениями о съемках фильма и взаимодействиях друг с другом.

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По словам Янковского, предложение сняться в фильме он получил совершенно неожиданно. В тот момент актер находился на Камчатке, когда около трех часов ночи ему позвонил режиссер Илья Маланин.

Он мне сказал, что будет Юра. У меня сразу откликнулось, потому что я мечтал с Юрой повзаимодействовать в кадре, но до этого никогда не получалось, — признался артист.

Он добавил, что совместные съемки с Борисовым стали для него настоящим творческим приключением.

Борисов, в свою очередь, тоже признался, что давно хотел поработать с Янковским, передает Кино Mail.

До этого 17-летняя актриса Анна Пересильд также рассказала, почему не планирует обучаться актерскому мастерству у своей матери, артистки Юлии Пересильд. Она отметила, что совмещать семейные отношения и профессиональное обучение оказалось бы слишком сложно.