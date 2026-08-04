Звезду фильма «Судьба барабанщика» похоронили в Европе

Актера Сергея Ясинского, сыгравшего в фильме «Судьба барабанщика», похоронили в Словении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сына артиста Николая.

© Кадр из фильма «Судьба барабанщика»

Ясинский-младший уточнил, что похороны отца прошли в словенском Мариборе. Известно, что Сергей Ясинский ушел из жизни в Словении, где жил более 30 лет. Причиной смерти артиста стали проблемы с сердцем.

Ясинский большую часть своей жизни занимался музыкой. Он получил диплом Московской государственной консерватории, после чего давал концерты в России и за рубежом, а также преподавал. Наибольшую известность приобрел в школьные годы, сыграв в картине «Судьба барабанщика» режиссера Виктора Эйсымонта.

Ранее сообщалось, что актер из фильма «Судьба барабанщика» умер в возрасте 83 лет. Сын артиста Николай сообщил, что его отец скончался 29 июля.