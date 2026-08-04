Умерла актриса фильма «Человек-паук: Нет пути домой» Мэри Ривера

В Гонолулу в возрасте 82 лет скончалась актриса Мэри Ривера, известная зрителям по роли бабушки Неда Лидса в фильме «Человек-паук: Нет пути домой». Артистка умерла еще 15 апреля, однако о её смерти стало известно только сейчас.

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По информации People, причиной смерти Риверы стал инсульт. После него актриса впала в кому и некоторое время находилась подключенной к аппарату жизнеобеспечения. Позже родственники приняли решение отключить оборудование.

Для Мэри Риверы роль в супергеройском блокбастере стала одной из самых запоминающихся работ в карьере. В фильме она сыграла филиппинскую бабушку Неда Лидса — персонажа, которого исполнил Джейкоб Баталон. На съёмочной площадке актриса работала вместе с Томом Холландом, Зендеей, Тоби Магуайром и Джейми Фоксом.

Ривера не раз говорила о том, что гордится своей ролью и возможностью представить филиппинскую культуру широкой аудитории. После известия о её смерти поклонники актрисы стали публиковать слова соболезнования и благодарности за яркий образ, который она создала в популярной франшизе Marvel.