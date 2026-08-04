Генри Кавилл подтвердил участие в сериале по Warhammer 40,000 от Amazon

Актер Генри Кавилл, выступающий продюсером киновселенной Warhammer 40,000 от Amazon, подтвердил, что сыграет одну из главных ролей в проекте по этой вселенной. Об этом сообщил сам актер в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Сценарием сериала занимается Майк Флэнаган. Подробности о своем персонаже Кавилл пока держит в секрете. Работа над проектом находится на ранней стадии – Флэнаган только приступает к написанию сценария.

Параллельно Кавилл выступает продюсером анимационного сериала от студии Blur. Этот проект расскажет об ордене Дозора Смерти и станет спин-оффом короткометражки из "Секретного уровня". Пока неясно, будет ли анимационный проект частью общей киновселенной или отдельным произведением.

Ранее сообщалось, что продолжение фильма "Барби" оказалось под угрозой из-за того, что студия Warner Bros. не готова заключить крупные контракты с исполнителями главных ролей Марго Робби и Райаном Гослингом. В частности, Гослинг хочет получить за участие в сиквеле 20 миллионов долларов, тогда как первой части его гонорар составил 12,5 миллиона долларов.