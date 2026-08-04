Мила Ершова не считает проблемой переизбыток киносказок

Актриса Мила Ершова на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок» рассказала «Газете.Ru», что не считает проблемой большое количество киносказок в России.

По словам Ершовой, за последние годы действительно стало слишком много киноверсий известных сказок, однако с этим ничего нельзя сделать. Она подчеркнула, что такова реальность отечественного кинематографа, и в этом нет ничего плохого.

«Что я сделаю? Вот так стало, да. Много их [киносказок]. Но я не думаю, что это проблема. Как это может быть проблемой?» — поделилась Ершова.

Сама актриса снималась в одной из главных ролей фильма «По щучьему велению». А 6 августа в прокат выходит «Последний богатырь. Колобок» с ее участием. Ершова призналась, что съемки получились очень веселыми, и члены команды много смеялись. Также при работе над проектом она вновь пересеклась с Гошей Куценко.