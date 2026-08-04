Никита Михалков назвал уникальные качества Николая Бурляева

Народный артист РФ Николай Бурляев обладает смелостью и таким качеством, как тайна создания образа, которое присуще большим актерам. Такими словами об артисте, который 3 августа отметил 80-летний юбилей, поделился с ТАСС кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, режиссер, народный артист РСФСР, художественный руководитель театра "Мастерская "12" Никита Михалков.

Николай Бурляев: жить чисто, думать чисто, поступать чисто

"Он артист, который обладает тайной создания образа. Как правило, этим качеством обладают очень большие артисты. И таким является Николай Бурляев. Мы знакомы с детства, вместе учились. И тогда трудно было предположить, что в результате вырастет мастер такого класса, который не боится сжигать за собой мосты, не боится потерять медийность на экране или на сцене, что является большой проблемой для сегодняшних артистов, которые этого боятся, и в результате оказываются актерами одной роли", - сказал Михалков.

Он добавил, что с юношеских лет Бурляев постепенно вырастал в артиста, обладающего огромным бесстрашием.

Николай Бурляев родился 3 августа 1946 г. в Москве. Во время обучения в школе в 1961 г. Бурляев дебютировал в Государственном академическом театре им. Моссовета в спектакле "Ленинградский проспект" по пьесе Исидора Штока. До 1964 г. выступал в нем в роли внука главного героя Василия Забродина, которого играл артист Николай Мордвинов.

Андрей Кончаловский рекомендовал Николая Бурляева своему другу и коллеге Андрею Тарковскому на главную роль в драме "Иваново детство" (1962). Она была снята по мотивам военной повести Владимира Богомолова "Иван" и рассказывала о потерявшем родителей мальчике, ставшем разведчиком в тылу врага. На Венецианском кинофестивале (Италия) 1962 года эта лента впервые в истории советского кинематографа была удостоена основной награды - "Золотого льва", а фильм "Мальчик и голубь" получил "Бронзового льва" - приз на конкурсе фильмов для детей и юношества.

После этого Бурляев снялся в фильмах "Без страха и упрека" (1963, режиссер Александр Митта), "Вступление" (1963, Игорь Таланкин), "Метель" по повести Александра Пушкина (1964, Владимир Басов).