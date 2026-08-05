Нового исполнителя роли Джеймса Бонда объявят до конца года

Исполнитель роли Джеймса Бонда в новой версии похождений агента 007 будет назван до конца 2026 года. Таким прогнозом в беседе с изданием Deadline поделилась продюсер грядущей картины Эми Паскаль.

© Кадр из фильма "Квант милосердия"

По ее словам, "команда старается действовать методично", так как превзойти Дэниела Крэйга "достаточно сложно".

"Наш выбор должен быть волнующим, захватывающим и необычным", - добавила она.

Крэйг сыграл в пяти картинах о Бонде: "Казино "Рояль" (2006), "Квант милосердия" (2008), "007: Координаты "Скайфолл" (2012), "007: Спектр" (2015) и "Не время умирать" (2021).

Производством 26-го по счету фильма бондианы займется Amazon MGM Studios, режиссер - Дени Вильнев ("Дюна", "Пленницы", "Убийца"), сценарист - Стивен Найт ("Острые козырьки", "Тысяча ударов", "Порок на экспорт").

В разное время на главную роль рассматривались Идрис Эльба (категорически отказавшийся от нее), Джейкоб Элорди ("Собачьи звезды"), Аарон Тейлор-Джонсон ("Оборотень"), Харрис Дикинсон ("Плохая девочка") и Каллум Тернер ("Нейромант"), которого инсайдеры называют наиболее вероятным кандидатом.

Его супруга Дуа Липа может исполнить традиционную вступительную песню к фильму.

Впервые Джеймс Бонд появился на страницах романа Яна Флеминга "Казино "Рояль" (1953), впоследствии Флеминг посвятил герою 12 романов и два крупных сборника. За ними последовала нескончаемая вереница произведений, созданных последователями писателя.

Первая экранизация - "Доктор Ноу" - увидела свет в 1962 году, за неполные 69 лет вышло еще 24 фильма о похождениях спецагента. В разные годы эту роль исполняли Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур и Пирс Броснан.