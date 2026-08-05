Не в маму: дочери Анны Хилькевич провалили кастинг-опрос

Российская актриса Анна Хилькевич, известная широкой публике по ролям в популярных телесериалах, решила провести своеобразный опрос среди своих наследниц. Поводом для этого стал вопрос одного из подписчиков в соцсетях о том, видит ли звезда своих детей в мире кино и телевидения.

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Вместо того чтобы давать обобщённый ответ, Хилькевич подошла к вопросу радикально – она адресовала его напрямую дочерям, чтобы узнать их личное мнение, подчеркнув, что никогда не будет навязывать им свою профессию и оставляет за ними право выбора в будущем.

В семействе актрисы и её супруга, бизнесмена Артура Волкова, подрастают три дочери: Арианна, Анна-Мария и Оливия. Когда мать поинтересовалась, хотят ли они стать актёрами или телеведущими, реакция оказалась далёкой от восторженной. Одна из девочек ответила неуверенно, признавшись, что пока не определилась, а другая отрезала категоричное «нет». Предложение попробовать себя в роли ведущей на телевидении также не встретило никакого отклика у юных наследниц, что, вероятно, несколько озадачило знаменитую мать, привыкшую к софитам и камерам.

Тогда Хилькевич пошла другим путём, напомнив, что киноиндустрия – это огромный механизм, где заняты не только артисты, но и десятки других специалистов за кадром: продюсеры, режиссёры, сценаристы и гримёры. И именно последний вариант неожиданно сработал. Услышав о возможности работать гримёром, одна из дочерей мгновенно изменила своё мнение и с энтузиазмом согласилась на такой вариант развития событий. Актриса тут же с юмором обыграла эту ситуацию, представив, как в будущем дочери будут приводить в порядок её внешность на съёмочной площадке.

«Все, у меня есть два гримера. Красить меня будете старенькую? Морщинки закрашивать», – пошутила Хилькевич, наглядно продемонстрировав, что готова с юмором принять любой выбор своих детей, даже если он не связан с актёрской славой.