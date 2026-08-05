Ханна Уоддингем: как театральная актриса стала звездой кино

Ребекка в сериале «Тед Лассо» беспощадна, но сама Уоддингем называет себя «бродячей сестрой» героини. Рост 188 см мешал ей получать роли в театре, а карьера пошла в гору после 40, когда она родила дочь и ушла в кино.

© Кадр сериала "Игра престолов"

Ханне Уоддингем пятьдесят два года, и она привыкла приковывать взгляды. Летним днем на набережной Темзы она услышала уличного музыканта, исполнявшего «Kansas City», и не смогла устоять на месте: начала танцевать и подпевать прямо в потоке туристов. Эта непосредственность не имеет ничего общего с её экранной героиней Ребеккой Уэлтон — владелицей футбольного клуба, которая в первых сезонах «Тед Лассо» выглядела холодной и безжалостной. По словам актрисы, она скорее «беззаботная сестра» этой женщины, и Джейсон Судейкис, исполнитель главной роли, а также создатели сериала подтверждают, что Уоддингем способна сочетать аристократическую стать с полным отсутствием пафоса.

Уоддингем — редкий пример британской актрисы, которая проложила путь с театральной сцены, прежде всего музыкального театра, к большому экрану. Она выросла в Южном Лондоне в семье речного полицейского и оперной певицы, поэтому театр, по её собственному признанию, у неё в крови. С детства она бродила по лондонскому Колизею, где выступала мать. Однако в молодости её рост — шесть футов два дюйма — стал серьёзным препятствием. На прослушиваниях ей постоянно говорили, что её хотели бы взять, но уже утвердили мужчину на роль, ведь высокая женщина якобы не вписывается в ансамбль. Это подтолкнуло её к дерзкому выводу: если не берут в кордебалет, значит, придётся становиться ведущей актрисой.

Перелом наступил в 2000 году, когда двадцатипятилетнюю Уоддингем увидел Эндрю Ллойд Уэббер. Он был впечатлён тем, как она держит сцену, и её «редкой» звездной харизмой. Композитор пригласил её в свой мюзикл «Прекрасная игра», а затем, в 2011 году, доверил роль Злой Ведьмы Запада в «Волшебнике из страны Оз». К 2015 году Уоддингем была номинирована на три премии Оливье, что в Британии сравнимо с «Тони». Параллельно она участвовала в концертных версиях классических бродвейских мюзиклов, и её четырехоктавный вокал восхищал коллег. Однако именно театральный бэкграунд мешал ей считаться «серьезной» экранной актрисой — британские агенты не понимали, как продавать её: как певицу или как драматическую артистку.

В тридцать восемь лет Уоддингем наконец забеременела и столкнулась с несовместимостью театрального графика и материнства. Это подтолкнуло её сосредоточиться на съёмках, которые были более гибкими. Через девять недель после рождения дочери она вышла на площадку пятого сезона «Игры престолов» в роли септы Унеллы, выкрикивающей «Позор!» перед обесчещенной Серсеей. Актриса признаётся, что гордится этим переходом: если ей удалось доказать, что человека из музыкального театра можно снимать крупным планом, значит, она сделала важное дело. После этого были роли в «Сексуальном образовании», а в 2020 году пришёл «Тед Лассо», где персонаж Ребекки был продуман сценаристами как самая сложная роль кастинга. Уоддингем, по выражению соавтора шоу Брендана Ханта, смогла «соперничать на равных» с этим образом.

Четвёртый сезон «Тед Лассо», премьера которого назначена на 5 августа, открывается в Канзас-Сити — именно туда Тед вернулся после трёх сезонов в Лондоне. Ребекке предстоит убедить его взять на себя новое испытание: тренировать женскую команду «Ричмонда». В новых сериях героиня встречает сопротивление со стороны ассистентки тренера Элис, которую играет Таня Рейнольдс, и между ними сначала возникает заметное напряжение. Однако сериал не был бы собой, если бы эта линия не привела к смягчению и росту персонажа. Сама Уоддингем говорит, что играет «по наитию» и сознательно не читает сцены в скрипте, где нет её героини, чтобы оставаться в неведении вместе со зрителем. Это помогает ей сохранять свежесть, а её подруга Джуно Темпл называет её «довольно дурашливым орешком», несмотря на эффектную внешность.

Успех «Тед Лассо» принёс Уоддингем премию «Эмми», а следом — череду ярких проектов: недавно вышли её экшн-сериал с Октавией Спенсер и праздничный спецвыпуск для Apple TV. Она также вела церемонии «Оливье» и «Евровидение». При этом актриса сознательно отказывается от пластических операций. Она хочет «контролировать своё лицо» и выглядеть на свой возраст, потому что, по её словам, в пятьдесят два она чувствует себя гораздо увереннее и спокойнее, чем в тридцать. В этом же возрасте она — мать двенадцатилетней дочери и продолжает мечтать о возвращении в театр. Но сейчас она не готова жертвовать временем с ребёнком, поэтому отклонила предложение, которое её очень заинтересовало. Для неё это вопрос честности перед собой: карьера, построенная на компромиссах, не имеет ценности.

Этот путь — от отвергнутой из-за роста артистки до международной звезды — показывает, что аутентичность и готовность быть собой в итоге оказываются сильнее формальных ограничений. В индустрии, где принято подстраиваться под шаблон, Уоддингем выделяется не только внешне, но и принципиальностью. Её пример доказывает: то, что сначала кажется недостатком — слишком высокий рост, поздний старт, неактуальный театральный бэкграунд, — может стать визитной карточкой, если не пытаться это исправить. Она не боится быть разной: беспощадной на экране, смешной в жизни, уязвимой в материнстве и непреклонной в вопросах возраста. Именно эта цельность, а не только талант, вызывает отклик у зрителей. И когда-нибудь она обязательно вернётся на театральную сцену, но уже на своих условиях — как и тогда, когда в двадцать пять заявила, что раз её не берут в массовку, придётся сделать её ведущей.