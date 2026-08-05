Джаред Лето потерял роль в политическом триллере

Джаред Лето лишился роли в политическом триллере «Убийство» режиссёра Барри Левинсона на фоне новых обвинений в сексуальном насилии. Об этом сообщили источники, близкие к производству фильма, в разговоре с Page Six.

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По данным издания, в 2025 году актёр активно обсуждал участие в проекте и практически договорился о роли. Один из инсайдеров назвал его участие в картине «почти решённым делом». Лето, как утверждается, был заинтересован в работе и неоднократно обсуждал будущего персонажа с режиссёром.

Однако создатели фильма в итоге отказались от кандидатуры актёра. Источники утверждают, что команда проекта была осведомлена об обвинениях в адрес Лето и обсуждала ситуацию ещё до начала переговоров.

По словам одного из собеседников Page Six, решение отказаться от сотрудничества было принято после того, как количество обвинений в сексуальных проступках стало невозможно игнорировать.

Другой источник отметил, что на ситуацию также могла повлиять неудача фантастического фильма «Трон: Арес» (2025), однако предположил, что это могло быть лишь формальным поводом для исключения актёра из проекта после публикации материала Air Mail, в котором девять женщин обвинили Лето в насилии.

Фильм «Убийство» рассказывает реальную историю журналистки Дороти Килгаллен, которая погибла при загадочных обстоятельствах во время расследования убийства президента США Джона Кеннеди.