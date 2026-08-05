Мишель Пфайффер решила отказаться от главных ролей в кино

Мишель Пфайффер заявила, что больше не планирует сниматься в кино в качестве исполнительницы главных ролей. Об этом 68-летняя актриса рассказала в интервью The Hollywood Reporter.

По словам звезды, теперь её привлекают проекты с актёрским ансамблем, где внимание распределено между несколькими героями.

«Клянусь Богом, я больше никогда не хочу сниматься в кино. Я хочу только сниматься в ансамблевых проектах. Это намного веселее, мне это очень нравится», — призналась Пфайффер.

Актриса отметила, что пересмотреть отношение к работе ей помог опыт съёмок в сериале «У Марго проблемы с деньгами», где она сыграла мать героини, которую исполнила Эль Фаннинг.

По мнению Пфайффер, именно телевидение сегодня предлагает актёрам самые интересные и многогранные роли.

«Меня просто поразила игра женщин на телевидении, и, честно говоря, они — лучшее на ТВ. Мне нравится, насколько сложны и несовершенны все эти персонажи», — подчеркнула актриса.

Мишель Пфайффер не собирается полностью уходить из профессии, однако намерена сосредоточиться на ролях в проектах с сильным актёрским составом, отказавшись от статуса единственной центральной героини.