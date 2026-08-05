Наследники славы: семь внуков советских актеров, которые пошли по их стопам

Внуки советских знаменитостей нередко идут по стопам знаменитых родственников, но далеко не всем удается выйти из тени громких имен. Кто из внуков звезд СССР тоже получил известность — в материале «Вечерней Москвы».

Мария Золотухина — внучка Нины Шацкой и Валерия Золотухина

Внучке актеров Валерия Золотухина и Нины Шацкой Марии Золотухиной 28 лет. Ее родители далеки от творческой среды: отец служит священником, а мать посвятила себя домашним хлопотам. В детстве Мария серьезно увлекалась рисованием и собиралась поступать в Институт имени Василия Сурикова.

Однако в старших классах изменила решение и твердо вознамерилась пойти в актрисы. Отец Марии Денис встретил новость в штыки: он был категорически против того, чтобы дочь снималась в кино. Но со временем все же принял ее выбор.

В 2021 году Золотухина завершила обучение на актерском факультете Высшей школы сценических искусств, где занималась в мастерской Константина Райкина, и практически сразу вышла на подмостки театра «Сатирикон».

В 2023 году состоялся ее кинодебют. Она снялась в военной драме Сергея Урсуляка «Праведник», воплотив на экране образ Товы Липницкой — еврейской девушки, возлюбленной партизана по прозвищу Ферзь. В настоящее время актриса занята в съемках новой экранизации «Войны и мира» режиссера Сергея Урсуляка — Золотухина в ней сыграет Наташу Ростову. Лента выйдет на экраны в 2028 году.

Мария Козакова — внучка Михаила Козакова и Юрия Яковлева

Мария Козакова — редкий случай среди актерских династий, так как артистка представляет сразу две известные семьи. По отцовской линии она унаследовала гены Михаила Козакова, а по материнской — Юрия Яковлева. Свои первые шаги перед камерой Мария сделала еще в совсем юном возрасте.

Окончив школу, она без труда поступила в Театральный институт имени Бориса Щукина. Сразу после получения диплома ее с радостью приняли в труппу Театра сатиры. В фильмографии 33-летней актрисы уже 32 проекта. Среди них такие картины, как «Дурная кровь», «Презумпция невиновности», «Шаманка», «Гражданин Никто», «Домохозяин», «Спасская», «Неформат» и многие другие.

Полина Райкина — внучка Аркадия Райкина

Внучка народного артиста СССР Аркадия Райкина Полина с самого детства знала, что ее призвание — сцена. Творческая атмосфера в семье только подкрепляла ее стремления: родители целиком разделяли увлечение дочери.

Свой творческий путь Райкина начала прямо со школьной скамьи: уже в 11 лет она присоединилась к знаменитому коллективу Аллы Духовой «Тодес». Тогда же состоялся ее дебют в дубляже — юная артистка подарила голос персонажу анимационной трилогии «Чача». В 15 лет она экстерном сдала школьные экзамены и поступила в Театральный институт имени Щукина.

Получив диплом, Райкина начала служить в Московском драматическом театре имени Станиславского. Спустя четыре года она перешла в «Сатирикон», на сцене которого работает и сегодня.

Театр Полина успешно совмещает с киноплощадкой: в ее фильмографии уже 27 разножанровых проектов. Широкому кругу зрителей она запомнилась по таким работам, как «Сталинград», «Ночные ласточки», «Физрук», «Чернобыль», «Дылды», «Невидимый мой» и «Буратино».

Андрей Миронов-Удалов — внук Андрея Миронова

Внук актера Андрея Миронова изначально не планировал связывать свою жизнь с актерской профессией. Окончив школу, он стал студентом Государственного университета управления и собирался реализовать себя в совершенно иной области. Но уже к концу первого курса осознал: его истинное место — на сцене.

Миронов-Удалов прошел отбор в Театральный институт имени Бориса Щукина. Потомок знаменитого артиста начал пробовать силы в театре и кино прямо во время учебы. Он нередко выходил на сцену в шекспировских постановках. Получив диплом, артист вошел в труппу Театра имени Вахтангова и оставался там до 2023 года.

Кинодебют Миронова-Удалова состоялся в 2009 году: он мелькнул в эпизоде фильма «Человек с бульвара Капуцинок», а затем отметился в мелодраме «Измена». В фильмографии 34-летнего актера уже 12 проектов, среди них сериалы «Триггер», «Годунов», «Золотая орда» и «Московский роман».

Стас Пьеха — внук Эдиты Пьехи

Внук певицы Эдиты Пьехи с ранних лет сопровождал свою бабушку в гастрольных поездках по всему СССР. Уже в возрасте семи лет звездная родственница разглядела у мальчика явные вокальные способности и настояла на его поступлении в Хоровое училище Ленинградской Капеллы. Именно по ее инициативе внук взял фамилию Пьеха.

Окончив училище имени Гнесиных, Стас Пьеха прошел кастинг в телепроект «Фабрика звезд», после которого его музыкальная карьера начала стремительно развиваться. Сегодня в дискографии артиста три студийных альбома, множество песен и видеоклипов, 11 статуэток премии «Золотой Граммофон» и целый ряд других наград.

В детстве будущий артист почти не общался с мамой — Илоной Броневицкой, а в подростковые годы пристрастился к наркотикам. Только спустя долгое время Стасу удалось справиться с пагубной зависимостью и сделать выбор в пользу здорового образа жизни.

Константин Крюков — внук Сергея Бондарчука

Константин Крюков — внук Сергея Бондарчука и племянник Федора Бондарчука. Детство он провел в Швейцарии, куда его семья перебралась из-за работы отца. Там Константин ходил в художественную школу, а вернувшись в Москву, продолжил обучение в школе при немецком посольстве. Примечательно, что уже в 16 лет он стал одним из самых молодых выпускников Американского института геммологии и дипломированным экспертом по драгоценным камням.

В кино Крюков начал сниматься в 18 лет. Дебютной для него стала роль рядового Руслана Петровского (Джоконды) в фильме «9 рота», снятом его дядей Федором Бондарчуком. При этом профессионального актерского образования у Константина нет.

В фильмографии артиста насчитывается 68 работ. В 2020 году зрители увидели его в исторической драме «Грозный», где он воплотил образ Андрея Курбского, сподвижника Ивана Грозного. Среди других работ артиста — «Что творят мужчины!», «Открытый брак», «Маме снова 17» и другие.

Кроме того, Крюков также является художником. В Праге он владеет собственной художественной мастерской. Ему даже вручили орден имени Франца Кафки за цикл картин под общим названием «Мыслеформы».

Софья Евстигнеева — внучка Евгения Евстигнеева

Софья Евстигнеева — дочь актеров Максима Разуваева и Марии Селянской, а по линии матери — прямая наследница актера Евгения Евстигнеева. С раннего детства Софья посвятила себя спортивным бальным танцам. Она участвовала во множестве престижных турниров, завоевывала награды и совершенно не интересовалась кинематографом.

Переломным моментом стал спектакль Гарика Сукачева «Анархия», поставленный в «Современнике». В тот вечер девушка впервые вышла на сцену, после чего загорелась актерским ремеслом. В скором времени Евстигнеева стала студенткой школы-студии МХАТ, а в качестве творческого псевдонима взяла фамилию прославленного деда. Фильмография актрисы насчитывает 14 картин и сериалов, среди которых «90-е. Весело и громко», «Собор», «Кеша должен умереть» и «Квест».

Дочери известных актрис с самого детства растут в атмосфере съемочных площадок, закулисной жизни и громких кинопремьер, поэтому многие из них идут по стопам своих матерей. Как сложилась карьера и личная жизнь дочерей знаменитых актрис — в материале «Вечерней Москвы».