Янковский назвал совместные съемки с Борисовым актерским праздником
Российский актер Иван Янковский назвал совместные съемки с Юрой Борисовым в фильме "Битва моторов" актерским праздником. Об этом он рассказал на промомероприятии, посвященном выходу картины.
"Я мечтал с Юрой повзаимодействовать в кадре, но до этого никогда не получалось. А тут Илья придумал такой актерский праздник", - сказал Янковский.
Он также сообщил, что согласился сниматься в картине сразу после разговора с режиссером Ильей Маланиным.
"Илья сказал: "Слушай, хочу снять фильм про Нагеля. "Руссо-Балт", первая русская машина. Гонка, Монако, 1910 год, император Николай II. Будет суперкартина про машины!". Я не понимал, кто такой Нагель. Слушал это все перед сменой в "Аутсорсе". И тут он мне сказал, что вторым будет Юра", - рассказал актер.
Он добавил, что работа над фильмом позволила ему лучше узнать Борисова и многое понять о нем как о человеке.
"Было круто! Я много от Юры нащупал человечески. Мне было важно погрузиться с ним в эту историю. Я Юру очень ценю и люблю как коллегу, слежу за его работами. Если он будет за рулем, я готов с ним хоть на край света. Если это все к тому же будет режиссировать Илья, то еще прекраснее", - заключил Янковский.