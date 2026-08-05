Янковский назвал совместные съемки с Борисовым актерским праздником

Российский актер Иван Янковский назвал совместные съемки с Юрой Борисовым в фильме "Битва моторов" актерским праздником. Об этом он рассказал на промомероприятии, посвященном выходу картины.

"Я мечтал с Юрой повзаимодействовать в кадре, но до этого никогда не получалось. А тут Илья придумал такой актерский праздник", - сказал Янковский.

Он также сообщил, что согласился сниматься в картине сразу после разговора с режиссером Ильей Маланиным.

"Илья сказал: "Слушай, хочу снять фильм про Нагеля. "Руссо-Балт", первая русская машина. Гонка, Монако, 1910 год, император Николай II. Будет суперкартина про машины!". Я не понимал, кто такой Нагель. Слушал это все перед сменой в "Аутсорсе". И тут он мне сказал, что вторым будет Юра", - рассказал актер.

Он добавил, что работа над фильмом позволила ему лучше узнать Борисова и многое понять о нем как о человеке.