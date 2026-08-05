Зендея признана самой кассовой актрисой года

Самой успешной актрисой 2026 года официально признана Зендея, снявшаяся за этот год в нескольких крупных и очень крупных проектах, даже пару раз вместе с мужем Томом Холландом ("Человек-паук: Новый день", "Одиссея").

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Как сообщает Box Office Mojo, суммарные сборы всех ее проектов составили 1,97 миллиарда долларов.

Новый "Человек-паук" принес 927 миллионов, "Одиссея" - 911, "Вот это драма!" - 132. И это не считая ее появления в финальном сезоне сериала "Эйфория". А в декабре мы увидим ее в третьей части "Дюны".

Напомним, недавно актриса анонсировала небольшой перерыв в карьере.

Тем временем кассовые аналитики обновили стартовые заработки "Нового дня" - окончательная сумма сборов за выходные в домашнем прокате составила 360 миллионов.

Это высший показатель по дебютному уик-энду в истории США, "Мстители: Финал" (357 миллионов) переместились на вторую строчку. Немного иначе обстоят дела с мировыми сборами: "Новый день" освоил 932 миллиона, те же "Мстители" - 1,2 миллиарда.