Аня Тейлор-Джой призналась, что не смогла бы работать по методу Станиславского. В интервью Complex News актриса объяснила, что женщинам в Голливуде приходится совмещать съёмки с множеством обязанностей, поэтому полностью растворяться в образе для них невозможно.

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По словам звезды, актрисы не могут позволить себе «терять собственный разум», поскольку несут ответственность не только за роль, но и за окружающих людей.

«У нас есть вещи, о которых необходимо заботиться. Так что мы не можем совершенно потерять разум», — отметила Тейлор-Джой.

При этом актриса призналась, что и без метода Станиславского воспринимает съёмочный процесс как своеобразный «контролируемый психоз».

«Ты притворяешься кем-то другим, думаешь о нем 16 часов в сутки, двигаешься как он, живешь в его доме, в его одежде. Это как если бы сестра или соседка по комнате на некоторое время заглянули ко мне в голову», — объяснила она.

Тейлор-Джой добавила, что благодарна близким и коллегам, которые с пониманием относятся к тому, насколько глубоко она погружается в персонажей. Однако, по её мнению, постоянная работа по системе Станиславского могла бы сделать ситуацию неконтролируемой.

«Я не могу представить, как можно постоянно это делать, потому что вы будете работать с сотнями людей, и ваша обязанность — хорошо к ним относиться и помогать им выполнять работу наилучшим образом. Если вы слишком увлечены тем, чтобы быть мерзавцем, это будет совсем не весело», — заключила актриса.

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