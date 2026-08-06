Майкл Мэндо надеется вернуться к роли Скорпиона в будущих фильмах Marvel

Майкл Мэндо, сыгравший Скорпиона в «Человеке-пауке: Новый день» рассказал, что был бы рад вернуться к роли злодея в будущих фильмах Marvel. По словам актёра, у персонажа огромный потенциал для возвращения, поскольку в комиксах герой крайне интересный и глубокий.

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Мэндо отметил, что, само собой, последнее слово тут за Эми Паскаль и Кевином Файги.

«Потенциал роста Мака Гаргана огромен. "Новый день" — лишь первый этап. Это волнующе — подумать об этом на мгновение, но мне нужно перестать это делать, потому что всё в руках Кевина Файги и Эми Паскаль. Они знают, что делают, и я должен им доверять».

«Новый день» уже прокатывают в кинотеатрах мира. В России показы стартуют 20 августа.