«Они уничтожают нас». Звезда фильмов Marvel раскритиковал смартфоны

Издание Variety взяло интервью у звезды фильмов Marvel Пола Радда. Он рассказал о своём отношении к использованию смартфонов на съёмочной площадке.

По словам актёра, он уже давно не носит телефон во время работы над фильмами. Радд заявил, что зависим от него также, как и все остальные — смартфоны мешают общаться друг с другом и способствуют разрушению человека.

«Не хожу на съёмочные площадки с телефоном. Я уже давно этого не делаю. Важно отложить его. В любое время. Я зависим от них, как и все остальные. Они способствуют нашему собственному уничтожению. Мир изменился с тех пор, как появились мобильные телефоны. Мы больше не смотрим друг на друга и не разговариваем так, как раньше. Когда телефон отложен, мы вынуждены проводить больше времени вместе и общаться».

Ранее о смартфонах высказывался знаменитый режиссёр Кристофер Нолан («Одиссея»). Он заявлял, что не пользуется подобными гаджетами вообще, как и социальными сетями. Постановщик отметил, что таким образом не «носит цифровые оковы».