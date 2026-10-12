Чиветель Эджиофор не знает, снимется и в фильме «Закулисье реальности 2»

Чиветель Эджиофор, сыгравший одну из ключевых ролей в фильме «Закулисье реальности», рассказал, что не знает, появится ли в продолжении фильма. По словам актёра, судьба его персонажа окутана тайной.

«Я не знаю. В конце там для Кларка всё было довольно запутанно. Есть миллион способов, как это может развиваться».

«Закулисье реальности» — это адаптация знаменитой интернет-крипипасты о лиминальном пространстве Backrooms. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп.

Официально студия А24 пока не анонсировала вторую часть хоррора, но она наверняка уже в работе.