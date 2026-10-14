Каллина Лян благодарна фанатам за поддержку ее роли Чунь-ли

Каллина Лян поблагодарила фанатов, которые поддерживают её в роли Чунь-Ли в фильме «Уличный боец» по Street Fighter. Актриса читает все отклики и понимает, что удачно попала в образ персонажа франшизы.

По словам Лян, она ощущает энергию, которую ей дарят поклонники.

«Такая потрясающая энергия, я просто чувствую: вау, всё, что мы сделали, того стоило. Я так люблю Чунь-ли!»

Сюжет ленты разворачивается в 1993 году, когда бойцы Рю и Кен знакомятся с таинственной китайской девушкой Чунь-ли, которая приглашает их поучаствовать в мировом бойцовском турнире. Однако соревнование оказывается лишь прикрытием, и теперь героям предстоит сразиться друг с другом, чтобы выжить.

В кинотеатрах мира картину начнут показывать с 16 октября.