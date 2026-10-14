Ангелина Стречина честно рассказала о сложностях актерской профессии

15 октября на большие экраны выходит лента «Руки вверх! 2» Алисы Шитиковой. Роль первой жены музыканта Сергея Жукова сыграла Ангелина Стречина.

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«Вечерняя Москва» побеседовала с актрисой.

— Ангелина, вы слушали «Руки вверх!» в детстве?

— Конечно! Хоть я была еще маленькой, но хорошо помню, как мы с дядей и его семьей катались на «восьмерке» и постоянно слушали песню «Забирай меня скорей, увози за сто морей...»

— Чем запомнилась работа над проектом?

— Тем, что для меня она стала еще и нашей семейной историей. Дело в том, что мой муж (актер Илья Малаков. — «ВМ») — фанат группы «Руки вверх!» Это был один из первых фактов, которые я узнала о нем, когда мы с Илюшей познакомились. И когда у нас появилась машина, первым диском в ней стал альбом «Руки вверх!» Поэтому, как только я услышала, что будут снимать фильм про эту группу, стала мечтать в него попасть, потому что очень хотела познакомить Илюшу с Сергеем Евгеньевичем. И не сразу сказала мужу, когда проходила кастинг, — хотела сделать сюрприз.

— В фильме вы сыграли первую жену Сергея Жукова Елену Добындо. Испытывали ли особую ответственность перед ней?

— Честно, это было очень страшно. Одно дело играть персонажа, которого не существует, или историческую личность, про которую ты можешь только прочитать. Но воплощать образ человека, с которым общался по видеосвязи, — безумно ответственно. Мы обсуждали мою героиню с Еленой, и то, что она мне говорила, совпадало с моим видением при разборе сценария. Некоторые сцены снимали согласно тому, что мы проговаривали. Ведь дело еще и в том, что я очень открытый, эмоциональный человек. А у Елены такая красивая холодная стать... И мы иногда уводили сцену в такое настроение.

— Вторая жена Сергея Жукова — Регина Бурд, экс-солистка группы «Сливки». А ваш супруг — актер. В чем плюсы и минусы быть в союзе со своим коллегой?

— На данный момент для меня это лучшее, что могло произойти. Мы с Илюшей говорим на одном «птичьем» языке. Я могу обсудить с ним все — от того, как прошли пробы, до того, как «решить сцену». И всегда ощущаю поддержку. Вся наша жизнь, 24 на 7, связана с профессией. Это очень интересно! Интересней этого только сама жизнь, но и ее здорово обсуждать в рамках профессии. Самая большая сложность же — когда у нас не совпадает съемочный график. Мы по полгода можем быть в разных городах и не иметь возможности встретиться. Помню, был эпизод, когда мы неделю не виделись, и оба на один день оказались в Москве. Но у меня — спектакль, у него — съемочная смена. А потом мне улетать. И Илюша на 15 минут успел приехать в аэропорт, чтобы мы увиделись. Это был бы прекрасный подарок, если бы кто-нибудь взял нас работать в один проект!

— Знакомство состоялось?

— Да, на «шапке» — праздновании окончания съемок. Пока Илюша к нам ехал, я подошла к Сергею Евгеньевичу, чтобы попросить его дождаться моего мужа. И тот, конечно, согласился. Ведь он все время был на связи со съемочной группой и слышал, как я всем рассказывала о том, что Илья обожает «Руки вверх!» Так что моя мечта сбылась, их встреча случилась.

— Вы с Ильей вели церемонию премии «Ника». И сами были номинированы на «Золотой орел» за «Любовь Советского Союза». Следите за премиями?

— До двух этих событий я знала об этих премиях только то, что это что-то крутое и невероятное, куда отбирают только самых лучших и куда не попасть. И когда меня номинировали, а позже нас пригласили вести церемонию, у меня был шок — это как соприкоснуться с другой реальностью. Теперь пришло понимание, что все-таки надо быть в курсе того, что там происходит. Ведь премии — лакмусовая бумажка нашего российского кино.

Коротко о главном

— Как вы относитесь к концертам? Есть ли особые воспоминания, с ними связанные?

— Обожаю концерты. У меня есть тетрадочка, куда я записываю то, что хочу сделать. И в ней есть целый список концертов, которые я хотела бы посетить. А из воспоминаний помню, как на новогоднем вечере выступала группа «Звери». И я стояла в центре зала перед самым микрофоном. В таком восторге была, что думала: в обморок сейчас упаду.

— Недавно начались съемки проекта Игоря Волошина с вашим участием — «ХРУМ» по детскому радиосериалу. А вам близок формат подкаста?

— Мне проще воспринимать информацию глазами, чем на слух. Я и тексты так запоминаю. Подкасты слушаю, когда гуляю с собакой. Например, «Английский по песням» или «TED на русском». Что касается проекта «ХРУМ», то, оказывается, у радиосериала, по которому его снимают, есть целая вселенная, и дети ее обожают.

— Где вас можно увидеть на сцене? Знаю, что в спектакле «Белая гвардия» в Малом театре у вас единственная женская роль, а 40 мужских. Каково это?

— В Малом театре я скоро буду играть и в «Маленьких трагедиях». Еще на разных площадках мы играем «Каренину», а в Театре сатиры — «Пигмалион». Что касается «Белой гвардии», представьте: на сцене выстроились студенты-юнкера, к ним выходят заслуженные, народные артисты, все как на подбор... Конечно, в таком окружении чувствуешь себя маленькой, хрупкой и женственной.

— Запомнившийся российский фестивальный фильм?

— В прошлом году на фестивале «Окно в Европу» мне очень понравился фильм «День рождения Сидни Люмета».

Досье

Ангелина Стречина родилась 20 февраля 1996 года в Стрежевом Томской области. В начале 2000-х с семьей переехала в Подольск. Окончила ВТУ имени М. С. Щепкина (курс В. М. Бейлиса, В. Н. Иванова) в 2017 году. Служит в труппе Малого театра с марта 2025 года. В фильмографии более 55 работ в кино и сериалах: «Любовь Советского Союза», «Сестры», «Гости» и другие.