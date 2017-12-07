Тест: сколько вы продержитесь в фильме ужасов?

Если бы вы попали в фильм ужасов, какой была бы судьба вашего героя? Стали бы вы первой жертвой злодея, отдали бы свою жизнь за друзей или продержались бы до самого финала? Попробуем узнать.